Вишневский просит Эргашева поскорее ввести возможность вызова врача через интернет

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский направил обращение вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву с просьбой как можно быстрее ввести в городе возможность вызова участкового врача на дом через интернет. Как сообщил ЗАКС.Ру парламентарий, люди тратят до четырех часов на то, чтобы дозвониться до поликлиники.

- Что все время говорит администрация? "При первых признаках ОРВИ вызывайте врача. Не пытайтесь лечиться сами". Так если врача невозможно вызвать, как выполнять эти рекомендации? - задался вопросом парламентарий. - Это, конечно, не сегодня началось. Всегда было сложно дозвониться. Потому что один телефон на всю поликлинику… И, честно говоря, периодически возникает такое ощущение, что они просто снимают трубку и кладут ее рядом с телефоном.

Вишневский отметил, что еще в 2019 году в Петербурге планировали создать сервис "Вызов врача на дом" в рамках проекта "Электронное здравоохранение 2018-2020". Пока этот сервис не создан и нет никакой официальной информации о планах по реализации проекта, уточнил депутат. Он уточнил, что на проект уже давно выделены деньги. Вишневский в своем обращении попросил Эргашева сообщить, какие меры исполнительные власти города принимают для скорейшего запуска сервиса и когда он начнет работать. Также парламентарий спросил вице-губернатора, какие средства бюджета уже вложены в проект.

По словам Вишневского, создать сервис для вызова врача через интернет технически не так сложно. Тем более, что в компьютерах поликлиник можно видеть, какой врач прикреплен к тому или иному участку.

- Я указываю свой адрес в [заявке на сайте], и автоматически это переадресовывается на такого-то участкового врача. И я могу посмотреть потом, какой я в очереди, когда примерно он придет и так далее, - предложил свой вариант "яблочник".

Проще всего сделать такую возможность на каждом сайте поликлиники, считает депутат. Он уверен, так получится избежать и проблемы с временной недоступностью сервиса из-за большого числа запросов.

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