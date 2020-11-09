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15:57

РБК: Шаскольский может сменить Артемьева на посту главы ФАС

фото ЗакС политика РБК: Шаскольский может сменить Артемьева на посту главы ФАС

Многолетний глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев может в ближайшее время уступить свое место вице-губернатору Петербурга Максиму Шаскольскому, пишет РБК со ссылкой на источники в руководстве ФАС. Другой вероятный претендент на эту должность, по версии собеседников издания - руководитель петербургских антимонопольщиков Вадим Владимиров, однако УФАС уже официально опровергло эту информацию. 

"Благодарю журналистов и некоторые телеграм-каналы за доверие, но на сегодня и в нашем городе есть чем заняться", - прокомментировал слухи сам Владимиров.

По сведениям РБК, коллег Артемьева уже проинформировали о его отставке. Журнал Forbes, в свою очередь, имеет информацию о том, что руководство ведомством могут доверить заместителю столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову.

По данным "Открытых медиа", тоже полученных от анонимных источников во власти, без работы глава ФАС не останется, причем новое место для него обещает стать тоже "статусным".

Член федерального политкомитета "Яблока", Игорь Артемьев руководит своим ведомством с момента его создания - с весны 2004 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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