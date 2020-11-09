Сидевший в "Крестах" петербуржец отсудил у ФСИН 150 тысяч рублей

Содержавшемуся под стражей в 2017 году петербуржцу Дмитрию Изотову, страдавшему от условий содержания в городском СИЗО-1 (знаменитых "Крестах"), удалось через суд добиться от ФСИН компенсации в размере 150 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов. Это в два раза, чем сумма, на которую мужчина рассчитывал.

Среди прочего, Изотова не устраивали крайняя теснота (менее 4 квадратных метра на человека), невентилируемая камера и близость отхожего места к столу, на котором принимали пищу. Все это в совокупности, как гласил текст иска, нарушало одну из статей Европейской конвенции.

"Унижающим достоинство обращением признается, в частности, такое обращение, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и собственной неполноценности. При этом лицу не должны причиняться лишения и страдания в более высокой степени, чем тот уровень страданий, который неизбежен при лишении свободы", - говорится в сообщении суда.

Согласно решению суда, права заключенного нарушались в течение полугода, тогда как он настаивал на восьмимесячном претерпевании неудобств. Примечательно, что по своему уголовному делу Изотов был оправдан.