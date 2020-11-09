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18:20

"Маразм крепчал": Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" вновь жалуются на нападки Милонова

фото ЗакС политика "Маразм крепчал": Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" вновь жалуются на нападки Милонова

Думский депутат Виталий Милонов активизировался в преддверии проводимого в Петербурге ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" и попросил силовые структуры изучить легитимность мероприятия. Об очередных претензиях парламентария рассказала одна из организаторов события Гуля Султанова в беседе с "МБХ медиа".

"Там Милонов и это идиотское анти-ЛГБТ движение. По их жалобе проводят проверку. Проверяют площадку и нас, мероприятия еще нет — как можно проверить? Маразм крепчал. Проводит проверку полиция и прокуратура тоже вызывала. Вызывали меня, представителя оргкомитета, они интересовались несовершеннолетними", - сообщила Слутанова.

В то же время статья, в рамках которой проводится проверка, для организаторов остаётся загадкой: по словам активистки, правоохранителей интересуют "несовершеннолетние, нежелательность, коронавирус".

Кроме того, учредителям фестиваля начали поступать угрожающие послания от представителей "националистических движений". Некоторое время назад им также грозили DDoS-атаками и срывом офлайн-показов. По данным обстоятельствам организаторы обратились с заявлением в Следственный комитет.

"Бок о бок" должен пройти в Петербурге с 12 по 19 ноября. 

Милонов, добавим, ежегодно принимает попытки сорвать мероприятие: к примеру, в прошлом году гостей показа полтора часа продержали на улице из-за его сообщений о якобы взятии заложников в помещении. 

Ещё раньше, в октябре 2018 года Милонов в компании соратников пришел на фестиваль и своей фигурой заблокировал вход в дверь для всех, кто желал посетить просмотр фильмов в лофте гостиницы "Москва" на площади Александра Невского. Традиционно для себя выражаясь оскорбительно в адрес представителей сексуальных меньшинств, он в итоге своего добился - открытие фестиваля было сорвано.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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