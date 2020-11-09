В парке Интернационалистов установили современную систему наружного освещения

В парке Интернационалистов, расположенном на территории Купчино, завершились работы по монтажу наружного освещения, передает пресс-служба петербургского правительства. На эти цели ушло десять километров кабеля. Вместе с новыми светильниками зеленая зона получила обновленное благоустройство, которое пострадало в ходе электрификации парка.

"Парк Интернационалистов – молодой, но очень востребованный у жителей соседних домов. Там живет много молодых семей. Гулять по вечерам, особенно с детьми, теперь будет комфортно и безопасно", - считает губернатор Александр Беглов.

Всего зеленую рекреацию пополнили 656 фонарей, для которых потребовалось установить 280 опор. Утверждается, что оборудование хорошо переносит непогоду и техногенные аварии. До конца года фонари подсоединят к линиям электросетей.

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