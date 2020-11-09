Беглов пообещал новые ограничения для петербуржцев из-за распространения COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил 9 ноября, что в городе по мере необходимости будут вводиться новые ограничения из-за распространения коронавируса. Однако объявлять новый локдаун власти пока не намерены.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна, будем вводить дальнейшие ограничения по мере необходимости, но необходимо быть готовым к любому развитию событий. Мы должны привыкнуть к новым условиям жизни. Число больничных коек не бесконечно. Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки, средства дезинфекции", - заявил глава города в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге было зафиксировано 1403 новых случая заражения COVID-19. В целом по России - 21 798 случаев заражения. Это рекордные показатели как для региона, так и для страны.

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