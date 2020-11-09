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9 ноября, 20:49

Владелец участка под ВНИИБ не собирается сносить здание

фото ЗакС политика Владелец участка под ВНИИБ не собирается сносить здание

Строительная компания "ФСК", купившая землю под зданием бывшего НИИ Бумажной промышленности, за сохранение которого борются жители Выборгского района, депутаты и правозащитники, заявила о нежелании сносить объект, сообщил "Коммерсант".

Теперь, когда сделка по приобретению актива окончательно завершена, мы сможем всесторонне изучить возможные варианты использования этой собственности. Мы учитываем мнение общественности и открыты для диалога со всеми заинтересованными сторонами", - гласит сообщение от главы совета директоров компании-девелопера Кирилла Крутикова.

В настоящее время проект использования существующего сооружения "находится в проработке".

Таким образом, вероятность появления на этом месте, по адресу 2-й Муринский проспект, 49, многоэтажек, которыми пугали жителей и активистов, еще больше снизилась. Другим препятствием для реализации этого плана служит временный судебный запрет, наложенный Куйбышевским районным судом по коллективному иску градозащитников.

Здание бывшего НИИ, выполненное в стилистике сталинского конструктивизма, использовалось в последнее время как бизнес-центр. Осенью всех арендаторов оттуда "попросили". Оставшись в стесненном материальном положении, они направляли в Смольный требование сохранить и само здание, и бизнес-центр в нем.

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