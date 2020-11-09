Азербайджан сбил российский вертолет и готов выплатить компенсацию

Азербайджанские войска при помощи ПЗРК сбили российский вертолет Ми-24, разбившийся на территории Армении. Официальные лица Баку уже признали, что это случилось по ошибке, принесли извинения российской стороне и заявили о готовности покрыть материальный ущерб от катастрофы, сообщает "Интерфакс". Подчеркивается, что имела место трагическая случайность и что атаковать российский транспорт никто не собирался.

"В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - гласит заявление МИД, также подчеркивающее, что ранее в приграничном районе российские воздушные суда не появлялись.

Известно, что двое членов экипажа погибли, а одному россиянину удалось отделаться травмами.

Напомним, что спустя 26 лет после установления перемирия, в минувшем сентябре возобновились активные боевые действия за территорию непризнанной республики Нагорный Карабах. Азербайджан добивается возвращения в свой состав семи районов, населенных преимущественно армянами. Счет жертвам возобновленной войны уже идет на тысячи. Декларируемое прекращение огня то и дело нарушается.