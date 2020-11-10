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9:26

Россия отправляет в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев

фото ЗакС политика Россия отправляет в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев

 

Россия отправляет миротворцев в Нагорный Карабах после подписания заявления о прекращении войны там между Азербайджаном и Арменией, передает "Интерфакс".

Соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе Россия, Армения и Азербайджан подписали вечером 9 ноября. Согласно ему, с 00:00 10 ноября объявлено о полном прекращении огня, Армения и Азербайджан останавливаются на занимаемых позициях и начнут обмен пленными. В Ереване начались акции протеста, демонстранты захватили здание правительства, передает "Медиазона". На улице они вытащили из автомобиля спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его.

Согласно условиям договора, в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев сроком на пять лет. К 9:20 вылетел уже восьмой вертолет с личным составом миротворческого соединения, бронетранспортерами и другой техникой, сообщили в Минобороны.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией тянется с конца 1980-х годов, когда Нагорно-Карабахская автономная область, населенная преимущественно армянами, объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В результате военных действий 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами. Нагорный Карабах объявил о своей независимости, но остается непризнанной республикой.

27 сентября конфликт обострился после того, как Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании войны после обстрела. В странах было введено военное положение.

 

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