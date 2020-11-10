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10:25

"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина о космосе

фото ЗакС политика "Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина о космосе

Корпорация "Роскосмос" открыла на своем сайте раздел с песнями гендиректора Дмитрия Рогозина.

Теперь в разделе "Песни о космосе" доступны такие композиции Рогозина, как "Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Танцы в небе", "Не стреляй", а также песня его жены Татьяны "Время-вечность". Их можно как прослушать онлайн, так и скачать и посмотреть на них клипы на YouTube.

Рогозин исполнял свои песни в 2019 году на праздновании Дня космонавтики в Кремлевском дворце. Летом 2020 года он писал стихи для кантаты, посвященной Великой Отечественной войне.

В "Роскосмосе" заявили, что собираются публиковать там "космическую музыку" и прислать свои песни о космосе могут все желающие, передают "Открытые медиа" в Telegram. На какое-то время страница с песнями перестала загружаться: в корпорации это объяснили техническим сбоем.

Ранее в октябре Рогозин вернул себе контроль над аккаунтом в Twitter, который до этого передал под официальную страницу "Роскосмоса". Напомним, корпорация успела удалить его старые твиты, среди которых были "Мы – русские. С нами Бог", шутка Рогозина с предложением США отправлять астронавтов на МКС с помощью батута, а также твит о "защитниках Славянска".

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10:25 "Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина о космосе

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