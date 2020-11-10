Фракции "Справедливой России" и ЛДПР не поддерживают кандидатов на посты глав Минтранса и Минприроды

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" намерены воздержаться от голосования по утверждению кандидатур на должности министров транспорта и природных ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции Михаила Емельянова.

По словам Емельянова, остальные четыре представленные кандидатуры в кабинет министров справороссы решили поддержать. Он пояснил, что фракцию не устроила работа кандидата в министры транспорта Виталия Савельева на посту руководителя "Аэрофлота".

"С одной стороны, очень высокие цены на билеты, с другой стороны, используется очень много импортной техники, [Савельев] не стимулирует импортозамещение в своей отрасли, поэтому за Савельева мы голосовать не будем", - сказал Емельянов.

Кандидатура Александра Козлова на пост главы Минприроды также не устроила справороссов. "Нам не совсем понятно, какое отношение Козлов имеет по своей биографии и прежней деятельности к природным ресурсам и экологии", - пояснил Емельянов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также заявил, что его фракция не поддержит кандидатуры Савельева и Козлова, передает ИА REGNUM. Он назвал Савельева "хорошим человеком", но, по его мнению, министром транспорта должен быть "специалист по строительству дорог". О Козлове Жириновский сказал, что фракция ЛДПР была им не довольна во время выборов в Амурской области.

Госдума 10 ноября рассматривает вопрос об утверждении вице-премьера и пяти министров. Кроме упомянутых, на пост вице-премьера претедует глава Минэнерго Александр Новак, на его прежнее место – гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Министром строительства может стать Ирек Файзуллин,министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.