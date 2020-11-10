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Муниципал

14:03

Минюст косвенно подтвердил отсутствие публикаций документов МО "Семеновский"

фото ЗакС политика Минюст косвенно подтвердил отсутствие публикаций документов МО "Семеновский"

Министерство юстиции России направило в Ленинской районный суд Петербурга письмо с информацией о публикации нормативных актов МО "Семеновский" в рамках рассмотрения иска активистки Анны Букиной против муниципалитета, рассказал ЗАКС.Ру представитель общественницы в суде Сергей Попов. По его словам, Минюст сообщил, что за 2019-2020 года от МО "Семеновский" для публикации поступил только один документ. Данные ведомство представило за 9 октября, уточнил Попов. Он добавил, что в начале ноября же на сайте Министерства юстиции опубликовано уже семь документов от муниципалитета. 

- Это означает, что с того времени, как было подписано письмо Минюста по сегодняшний день, поступило шесть документов, - сказал юрист.

При этом, напомнил Попов, муниципалитет обязан направлять в Минюст принятые нормативно-правовые акты в течение 10 дней после их опубликования на своих ресурсах. На сайте МО "Семеновский" размещено более 10 решений, которые совет принял в 2020 году.

Попов сообщил, что следующее заседание суда состоится 17 ноября - рассмотрение дела перенесли, так как муниципалитет попросил Букину уточнить свои исковые требования. Сейчас она просит суд признать незаконным бездействие главы МО "Семеновский" Яна Липинского и руководителя местной администрации Сергея Лаптева из-за того, что они якобы не направляли в Минюст документы в положенный срок. Это не позволяет Букиной получать информацию о работе муниципалитета на сайте федерального ведомства, отметил Попов. По его словам, значительно исковые требования изменять они не планируют. 

 

София Саттарова

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