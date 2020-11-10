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17:19

Суд обязал РИА ФАН удалить статью о Яшине и выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации

фото ЗакС политика Суд обязал РИА ФАН удалить статью о Яшине и выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации

Приморский райсуд Петербурга постановил, что РИА "Федеральное агентство новостей", входящее в медиагруппу "Патриот", главой попечительского совета которой является предприниматель Евгений Пригожин, должно выплатить политику Илье Яшину 100 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства из-за публикации, в которой его обвиняют в коррупции.

Изначально истцы настаивали на взыскании со СМИ 908 тысяч рублей, уведомила "МБХ медиа" адвокат Яшина Натэла Пономарева.

"Ответчики высказывали разные доводы, что эта публикация никак не порочит репутацию Ильи, что там нет никаких утверждений, что там только мнение, хотя это совсем не так. Говорили, что они цитировали телеграм-канал, хотя это тоже суд выяснил, что это совсем не так. Но суд встал на нашу сторону и исковые требования удовлетворил. Мы понимали, что нам присудят совершенно другую сумму. [Заявленная в иске] Сумма соответствовала сумме контракта, о которой идет речь в публикации - 908 тысяч рублей", - пояснила детали процесса Пономарева.

Статью, ставшую причиной судебного спора, РИА ФАН разместило на своём сайте осенью 2019 года: там утверждалось, что Яшин якобы разработал некую схему по растрате средств налогоплательщиков, организовав праздник для жителей подведомственного ему муниципального округа "Красносельский".

 

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