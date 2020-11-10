Суд прекратил дело экс-чиновницы комздрава о просроченных лекарствах для онкобольных

Московский суд Петербурга прекратил уголовное дело о халатности в отношении бывшей сотрудницы комитета по здравоохранению Людмилы Сычевской, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, Сычевская была главой управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению. По версии следствия, в 2013-2015 годах она не корректировала заявки на поставку лекарств для онкобольных, из-за чего комитет закупил лишних лекарств на 195 млн рублей, хотя потребности в восполнении этого запаса не было. Из-за этого некоторые препараты остались невостребованными, у них истек срок годности.

В итоге суд прекратил дело на этапе предварительных слушаний в связи с истечением сроков давности. Этот срок вышел еще в 2015-2017 годах.