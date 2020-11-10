Финляндия не откроет границы с РФ до нового года

Появившаяся ранее сегодня в медиа информация о вероятном открытии российско-финских границ, которое якобы должно произойти уже в ближайшее время, не соответствует действительности, известил представитель министерства внутренних дел скандинавской страны, которого цитирует местное издание Yle.

"В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый "зеленый список"", - добавил также глава отдела погранконтроля Главного управления пограничной службы Туомас Лаосмаа.

Принимавшие участие в работе над проектом закона финские пограничники уточнили, что попадание в "зеленый список" напрямую зависит от того, как в определенной стране складывается ситуация с распространением COVID-19.

Ожидается, что новый закон, который бы разрешил Финляндии пустить на свою территорию жителей стран ЕС, должен вступить в силу к концу текущего года. Россия, как стороннее государство, попадет в "зеленый список" только с совокупного решения Евросовета.