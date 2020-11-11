Дело о фейках про COVID-19 закончилось для нижегородского журналиста 300-тысячным штрафом

В Нижнем Новгороде журналист издания "Репортер-НН" Александр Пичугин получил от суда 300 тысяч рублей штрафа за шуточный пост о коронавирусе, что было расценено государством как фейк и привело к возбуждению уголовного дела. Суд разрешил поделить штраф на десять частей и выплачивать по 30 тысяч ежемесячно. Трансляцию судебного слушания медиасотрудник вел самостоятельно через свой Facebook.

В своем апрельском посте, легшим в основу дела, Пичугин изображал спланированное действие "смертников", якобы стремящихся истребить как можно больше людей, провоцируя массовое заражение коронавирусом в день Вербного воскресенья. В ходе рассмотрения дела судом он признавался, что ничего, кроме "горького сарказма", в его тексте не было. Заметка просуществовала в его блоге одни сутки.

Прокуратура запрашивала для фигуранта дела 2,5 года ограничения свободы.