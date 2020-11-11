Петербург до конца 2020 года приобретет 276 аппаратов ИВЛ

Власти Петербурга намерены закупить 276 аппаратов искусственной вентиляции лёгких до конца 2020 года, заявил 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев, выступая в Законодательном собрании.

Он также отметил, что ранее были приобретены 918 аппаратов ИВЛ.

По словам Эргашева, по состоянию на 11 ноября к аппаратам ИВЛ подключены 297 горожан. Всего в реанимации находится 614 пациентов с COVID-19.

Сергей Еремеев

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