Минтруд: На "удаленке" работают 3,5 млн россиян

Министерство труда обнародовало свежую статистику относительно россиян, которые работают дистанционно. За последний год, ввиду продолжающейся пандемии коронавируса, их число многократно выросло: вместо прошлогодних 30 тысяч трудятся на "удаленке" 3,5 млн соотечественников. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя профильного министра, Елену Мухтиярову. При этом весной, в период действия наиболее строгих ограничительных мер, ее коллеги насчитывали до 5,5 млн россиян, работающих удаленно.

Чиновница также считает, что законодательство пока не полностью адаптировалось к новым реалиям занятости и что удаленка имеет некие "препятствия". Впрочем, устранить их призван специальный закон, в настоящее время обсуждающийся депутатами Государственной думы. Ожидается, что с его помощью по всей стране введут электронный документооборот, при котором трудовая деятельность вне пределов офиса перестанет представлять собой проблему.