Почти треть протестированных россиян переносит коронавирус бессимптомно

Курирующая сферу здравоохранения вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что у 31% ее соотечественников, имеющих положительный результат теста на коронавирус, болезнь протекает без каких-либо симптомов. В свою очередь, главный санитарный врач России Анна Попова считает столь высокий "безобидный" показатель отчасти следствием того, что прохождение теста требуется от всех, кто контактировал с носителем вируса.

"Одномоментное тестирование всего населения эффекта эпидемиологического не даст ровно потому, что инкубационный период составляет 14 дней", - напомнила глава Роспотребнадзора во время встречи с вице-премьером в Госдуме.

По данным Голиковой, 35 регионов демонстрируют повышенные показатели заболеваемости. Помимо столицы, в этот список территорий с неблагоприятной обстановкой входят Алтай, Магаданская область и ЯНАО.