18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:28

Совфед закупает панно "Моя страна Россия" за 1,3 млн рублей

фото ЗакС политика Совфед закупает панно "Моя страна Россия" за 1,3 млн рублей

Сайт госзакупок пополнился "художественным" заказом от Совета Федерации, на который обратили внимание "Открытые медиа". Сенаторы готовы отдать 1,3 млн рублей за 85 "патриотических" панно под общим названием "Моя страна Россия". Исполнить контракт поручили бизнесмену из Владимирской области Андрею Донских. Каждое панно больших размеров обойдется бюджету в 21 тысячу рублей, а каждое маленькое - в 9 тысяч. Все они должны быть написаны масляными красками по "натуральной перламутровой поверхности".

Как отмечает издание, Донских также принадлежит интернет-магазин, в частности, торгующий портретами президента РФ Владимира Путина. Различной сувенирной продукцией бизнесмен регулярно снабжает как региональные, так и федеральные органы государственной власти. К настоящему времени этот ИП исполнил подобных контрактов почти на 13 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:55 Пенсионеров Вологодской области снова обязали сидеть по домам

18:52 Собянин объявил об отмене новогодних гуляний в Москве

18:29 Экс-министр Кобылкин стал и.о. замсекретаря генсовета "Единой России"

18:20 Макаров о ситуации с коронавирусом: Власть гибко реагирует на обстановку

17:55 Создателя "Омбудсмена полиции" госпитализировали в больницу при СИЗО

17:48 ФБК продает дверь в свой офис, которую много раз пилили болгаркой

17:37 Председатель ГИК Миненко получил из рук Беглова орден Почета

17:24 Росреестр сменил ЛСДУЗ и ЙФЯУ9 на настоящие имена сыновей Чайки

17:15 На могиле Достоевского отреставрировали памятник, Беглов возложил к нему цветы

16:35 Милов о новых версиях отравления Навального: Они даже не умеют врать в синхрон

16:08 Петербургскую компанию заподозрили в поставке МВД дешевых китайских шлемов

15:49 Госдума одобрила повышение возраста молодежи в России до 35 лет

15:28 Совфед закупает панно "Моя страна Россия" за 1,3 млн рублей

15:16 Росприроднадзор найдет новый дом для располневшего Шлиссика

15:11 ЗакС одобрил поправку в территориальный фонд ОМС

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru