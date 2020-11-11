Совфед закупает панно "Моя страна Россия" за 1,3 млн рублей

Сайт госзакупок пополнился "художественным" заказом от Совета Федерации, на который обратили внимание "Открытые медиа". Сенаторы готовы отдать 1,3 млн рублей за 85 "патриотических" панно под общим названием "Моя страна Россия". Исполнить контракт поручили бизнесмену из Владимирской области Андрею Донских. Каждое панно больших размеров обойдется бюджету в 21 тысячу рублей, а каждое маленькое - в 9 тысяч. Все они должны быть написаны масляными красками по "натуральной перламутровой поверхности".

Как отмечает издание, Донских также принадлежит интернет-магазин, в частности, торгующий портретами президента РФ Владимира Путина. Различной сувенирной продукцией бизнесмен регулярно снабжает как региональные, так и федеральные органы государственной власти. К настоящему времени этот ИП исполнил подобных контрактов почти на 13 млн рублей.