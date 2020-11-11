Госдума одобрила повышение возраста молодежи в России до 35 лет

Госдума в первом чтении приняла законопроект о молодежной политике в России, согласно которому возраст молодежи будет увеличен до 35 лет, передает ТАСС.

Документ призван установить основы молодежной политике, создать фундамент для регулирования правоотношений на всех уровнях власти. Он закрепляет единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения".

В случае принятия законопроекта к молодежи будут относиться граждане от 14 до 35 лет (пока до 30). Тогда число молодых людей в России увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Входящие в это число смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Согласно законопроекту, основными направлениями в молодежной политике станут "формирование гражданственности, патриотизма, преемственности традиций", поддержка молодых семей, инвалидов, молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг. Будет уделено внимание поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантливых молодых людей, в том числе ученых, образованию молодежи и организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом.

Работа над законопроектом началам в 2019 году, его внесли на рассмотрение Госдумы в июле 2020-го. Среди авторов – члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Александр Варфоломеев, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Антон Шипулин, Дмитрий Вяткин и Борис Пайкин.