Милов о новых версиях отравления Навального: Они даже не умеют врать в синхрон

Оппозиционный политик Владимир Милов выразил удивление, ознакомившись с новейшими версиями отравления своего соратника Алексея Навального, которые предлагают общественности официальные российские лица и государственные телеканалы. Список уже имеющихся версий в недавнем времени пополнила гипотеза, согласно которой в коме Навального повинно его неправильное питание и, как следствие, приступ острого панкреатита (ее артикулировали в транспортной полиции Сибири). Однако, подчеркивает Милов, такого рода объяснение совершенно не "клеится" с прозвучавшим со стороны главы СВР Сергея Нарышкина мнением, будто инспирировали отравление западные спецслужбы. Из этого Милов делает вывод, что представители РФ все сильнее путаются в материале, а высказывания на тему летней госпитализации Навального плохо координируются между собой.

"Они даже не умеют врать так, чтобы это получалось в синхрон. Популярность Навального поэтому так сильно выросла за эти 2,5 месяца: все видят, что это отравление. Так панкреатит или провокация спецслужб для "создания сакральной жертвы"? Если у нас такая гениальная путинская система управления, то она даже такие вещи не может срежиссировать - что уж там всерьез управлять большой страной", - рассудил политик в эфире YouTube-канала "Навальный live".

Милов также напомнил, что ранее Нарышкин заявлял об отсутствии следов яда в организме оппозиционера, но с некоторых пор почему-то стал прямо или косвенно признавать факт отравления.

Напомним, что Навальный продолжает восстанавливаться в Германии. Лидеры стран Евросоюза утверждают, что его отравили на территории России боевым нервно-паралитическим веществом. Навальный винит в этом руководство РФ, тогда как Кремль все обвинения в причастности к покушению отрицает.