Председатель ГИК Миненко получил из рук Беглова орден Почета

В здании петербургского Горизбиркома, о чем сообщает пресс-служба ведомства, губернатор Александр Беглов наградил председателя ГИК Виктора Миненко орденом Почета. Награда досталась чиновнику по поручению президента за "большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность". Выступая в торжественной обстановке, Беглов выразил уверенность в том, что возглавляемый Миненко орган работает грамотно и прозрачно, и поблагодарил "принимающую сторону" за это и от себя лично, и от членов петербургского правительства.

"В сложное время, когда город переживал трудный период пандемии, вы смогли организовать и провести Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации так, чтобы обеспечить участие в нем жителей города и создать все условия для комфортного и безопасного волеизъявления. Это большая заслуга", - произнес губернатор.

В конце встречи Беглов созвонился через средства видеосвязи с главами 64 ТИКов, адресовав им пожелания успехов.

Отметим, что качество работы петербургского ГИК регулярно встречает критику со стороны Центризбиркома. Наиболее наглядно это проявилось в связи с прошлогодней муниципальной кампанией.

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