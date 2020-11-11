Собянин объявил об отмене новогодних гуляний в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу заявил, что массовые новогодние гуляния в столице проводиться не будут из-за эпидемии коронавируса.

"До Нового года еще далеко, но тем не менее, массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские мероприятия", - сказал Собянин.

Он заявил, что Новый год "будет по расписанию", это "большой семейный праздник", и в России его традиционно отмечают "дома, в кругу семьи".

Накануне источники сообщали, что в Москве будут отменены новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали. Также 10 ноября Собянин объявил об ужесточении ограничений в столице из-за коронавируса. На два месяца в Москве студенты переведены на дистанционный режим обучения, запрещена работа баров, ресторанов и клубов в ночное время.