Минобрнауки обязал вузы Петербурга и Москвы перейти на удаленное обучение

Министерство науки и высшего образования выпустило указ, согласно которому подведомственные ему вузы в Петербурге и Москве должны обеспечить переход студентов на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса, передает агентство "Москва".

"На основании большого количества обращений в адрес министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения COVID-19 принято решение: до окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение", - заявили в Минобрнауки.

Вузам других регионов рекомендовано согласовывать перевод студентов на удаленное обучение с территориальными управлениями Роспотребнадзора.Также вузам рекомендовано "предусмотреть меры социальной поддержки студентов".

Ранее на удаленное обучение до 6 февраля своих студентов Ранее руководство Политеха в Петербурге уже перевело студентов на удаленный режим обучения до 6 февраля. перевел петербургский Политех.