В РФ побит очередной суточный рекорд по смертям от COVID-19: скончались 439 человек

За минувшие сутки количество заражённых коронавирусом россиян увеличилось на 21 608 до 1 858 568 человек с начала пандемии, проинформировали в оперативном штабе.

Побит очередной суточный рекорд по количеству летальных исходов - COVID-19 унёс жизни 439 пациентов. За весь период от инфекции погибли 32 032 человека.

Излечились при этом ещё 18 811 граждан, соответственно, общее количество выздоровевших достигло отметки 1 388 168.

Вновь наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве - 5 997. Следом идут Петербург — 1 667, Московская область — 729, Нижегородская область — 421, в Архангельская область — 340.