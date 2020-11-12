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11:20

Массовое отравление в кронштадтской школе привело к уголовному делу

фото ЗакС политика Массовое отравление в кронштадтской школе привело к уголовному делу

Обстоятельства массового отравления горячим питанием учеников школы №422 (Кронштадтский район) изучили силовики. Как сообщает сайт Генпрокуратуры, после проверки с участием Роспотребнадзора было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Кишечная инфекция обнаружилась у шестерых учащихся 2-5 классов. Горячиим обедами школу обеспечивает организация "ТД Профпит".

Примечательно, что в нынешнем году уже случался скандал, связанный с кроштадтскими школами и продуктами питания. В самом начале лета, в разгар пандемии жители были недовольны продуктовыми наборами, которые, по их оценке, состояли из неожиданных товаров и имели истекший срок хранения. Для компании "Соцпит" этот инцидент тоже обернулся уголовным делом.

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