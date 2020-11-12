18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:51

Участок под коттеджную застройку недалеко от Константиновского дворца продали за 255 млн рублей

фото ЗакС политика Участок под коттеджную застройку недалеко от Константиновского дворца продали за 255 млн рублей

Российский аукционный дом завершил сделку по продаже земельного участка площадью чуть более 42 га в Петродворцовом районе Северной столицы, информирует пресс-служба РАД.

С молотка ушёл участок "Ленинские искры", №3-2, который находится около Стрельны, неподалеку от петербургской резиденции Владимира Путина - Константиновского дворца.

Приобрёл землю некий индивидуальный предприниматель, чьё имя не называется, сумма сделки составила 255 млн рублей.

Продажу инициировало ООО "СБК Актив", которое входит в структуру Сбербанка.

На участке должны возвести элитный коттеджный посёлок.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:28 Дмитриева интересуется предельным потенциалом коечного фонда

15:20 Бельский о возможной отставке главы ГИК: "Мы туда не вмешиваемся"

15:12 Суд признал существование "колпинского картеля", выявленного УФАС

14:50 Смольный обозначил стоимость ежегодной парковки для жителей улицы Рубинштейна

14:41 Четырбок решил узнать мнение народа о продлении времени продажи алкоголя

14:25 Лавров: Москва приняла зеркальные санкции в отношении ЕС из-за Навального

13:57 Поморского экоактивиста оштрафовали за драку на станции Шиес

13:55 Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в "необычном формате"

13:37 Эсеры добиваются удешевления сервиса в интернатах для пенсионеров

13:34 Znak: Глава ГИК Миненко готовится к отставке

13:31 Смольный проверил соблюдение масочного режима на Ладожском вокзале

12:59 В России хотят создать онлайн-карту загрязнения водных объектов

12:51 Участок под коттеджную застройку недалеко от Константиновского дворца продали за 255 млн рублей

12:32 РБК: Уволенный министр транспорта Дитрих отказался от губернаторской должности

12:21 Коронавирус привёл к госпитализации Владимира Зеленского

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru