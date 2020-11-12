В России хотят создать онлайн-карту загрязнения водных объектов

Представители Всероссийского общество охраны природы отправили в профильное министерство и вице-премьеру Юрию Борисову письмо, в котором предлагается создать единый центр мониторинга водных объектов для того, чтобы была возможность отслеживать в реальном времени их загрязнения, сообщает РИА "Новости".

"Данное решение предусматривает техническое оснащение всех крупных и значимых водных объектов России постами непрерывного мониторинга, обеспечение контроля за работой таких систем и оперативное реагирование на зафиксированные нарушения", - гласит текст письма.

Обязанности по финансированию новой системы экологи хотят возложить на предприятия, имеющие 1 и 2 классы опасности: авторы инициативы считают, что не менее половины расходов должны будут оплачивать именно владельцы вредных производств. На основе системы мониторинга также предлагается создать регулярно обновляемый рейтинг "Чистые воды России".

Отметим, что 2020 год выдался богатым на загрязнения акваторий. В конце весны крупнейшая экологическая катастрофа в истории Арктики привела к сильнейшему загрязнению рек на Таймыре. Осенью стало известно об отравлении Апачинской бухты на Камчатке, повлекшем за собой массовую гибель подводный обитателей. Регулярно происходят утечки нефтепродуктов в воды республики Коми и Архангельской области.