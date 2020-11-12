18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:59

В России хотят создать онлайн-карту загрязнения водных объектов

фото ЗакС политика В России хотят создать онлайн-карту загрязнения водных объектов

Представители Всероссийского общество охраны природы отправили в профильное министерство и вице-премьеру Юрию Борисову письмо, в котором предлагается создать единый центр мониторинга водных объектов для того, чтобы была возможность отслеживать в реальном времени их загрязнения, сообщает РИА "Новости".

"Данное решение предусматривает техническое оснащение всех крупных и значимых водных объектов России постами непрерывного мониторинга, обеспечение контроля за работой таких систем и оперативное реагирование на зафиксированные нарушения", - гласит текст письма.

Обязанности по финансированию новой системы экологи хотят возложить на предприятия, имеющие 1 и 2 классы опасности: авторы инициативы считают, что не менее половины расходов должны будут оплачивать именно владельцы вредных производств. На основе системы мониторинга также предлагается создать регулярно обновляемый рейтинг "Чистые воды России".

Отметим, что 2020 год выдался богатым на загрязнения акваторий. В конце весны крупнейшая экологическая катастрофа в истории Арктики привела к сильнейшему загрязнению рек на Таймыре. Осенью стало известно об отравлении Апачинской бухты на Камчатке, повлекшем за собой массовую гибель подводный обитателей. Регулярно происходят утечки нефтепродуктов в воды республики Коми и Архангельской области.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:28 Дмитриева интересуется предельным потенциалом коечного фонда

15:20 Бельский о возможной отставке главы ГИК: "Мы туда не вмешиваемся"

15:12 Суд признал существование "колпинского картеля", выявленного УФАС

14:50 Смольный обозначил стоимость ежегодной парковки для жителей улицы Рубинштейна

14:41 Четырбок решил узнать мнение народа о продлении времени продажи алкоголя

14:25 Лавров: Москва приняла зеркальные санкции в отношении ЕС из-за Навального

13:57 Поморского экоактивиста оштрафовали за драку на станции Шиес

13:55 Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в "необычном формате"

13:37 Эсеры добиваются удешевления сервиса в интернатах для пенсионеров

13:34 Znak: Глава ГИК Миненко готовится к отставке

13:31 Смольный проверил соблюдение масочного режима на Ладожском вокзале

12:59 В России хотят создать онлайн-карту загрязнения водных объектов

12:51 Участок под коттеджную застройку недалеко от Константиновского дворца продали за 255 млн рублей

12:32 РБК: Уволенный министр транспорта Дитрих отказался от губернаторской должности

12:21 Коронавирус привёл к госпитализации Владимира Зеленского

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru