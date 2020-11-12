Znak: Глава ГИК Миненко готовится к отставке

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко планирует покинуть свою должность, пишет Znak.com со ссылкой на самого главу ГИК. По его словам, заявление он пока не написал и планирует сделать это 13 ноября:

- Заявление пока еще не написал, все будет завтра — как президент прикажет, - цитирует Миненко Znak.com.

В пресс-службе Горизбиркома ЗАКС.Ру сообщили, что пока никак не могут прокомментировать информацию. В настоящий момент Миненко находится на выезде, уточнили в пресс-службе.

Напомним, в конце сентября Центральная избирательная комиссия выразила недоверие главе Горизбиркома. Накануне, 11 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета, чем возмутил главу ЦИК Эллу Памфилову.

Ближайшее заседание Центризбиркома назначено на 13 ноября. В повестке заседания нет вопросов, которые касаются Петербурга.

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