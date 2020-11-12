"Новый Калининград": Дочь Батанова стала поставлять медоборудование

В 2020 году девушка по имени Анастасия Эдуардовна Батанова, имеющая петербургский ИНН, стала владельцем половины акций в компании "Макрус", на что обратило внимание издание "Новый Калининград". Журналистов привлекло то, что имя полностью совпадает с именем 19-летней дочери петербургского вице-губернатора Эдуарда Батанова и что в городе зарегистрирован только один человек с такими ФИО. Примечательно также, что компания "Макрус" занимается поставками медицинского оборудования и все чаще выигрывает государственные контракты на торгах, которые проводят учреждения Калининградской области (за последние 15 месяцев таких контрактов набралось на сумму свыше 100 млн рублей). Отмечается, что для Батанова этот регион не чужой: в 2016-2019 годах он работал здесь на посту первого вице-премьера правительства.

Среди прочего, "Макрус" поставляет зарубежные и отечественные рентгены, маммографы и аппараты искусственной вентиляции легких, особо востребованные в период пандемии коронавируса. Отмечается, что нередко эта организация побеждает на торгах в отсутствие какой-либо конкуренции.

Эдуард Батанов предпочел не отвечать прямо на вопрос о том, имеет ли его дочь отношение к "Макрусу".

"Нет предмета для обсуждения", - сказал он "Фонтанке".

В свою очередь, генеральный директор фирмы Анатолий Исаев тоже был уклончив, заметив, в частности, что "батановых много".

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