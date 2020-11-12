18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:51

"Новый Калининград": Дочь Батанова стала поставлять медоборудование

фото ЗакС политика "Новый Калининград": Дочь Батанова стала поставлять медоборудование

В 2020 году девушка по имени Анастасия Эдуардовна Батанова, имеющая петербургский ИНН, стала владельцем половины акций в компании "Макрус", на что обратило внимание издание "Новый Калининград". Журналистов привлекло то, что имя полностью совпадает с именем 19-летней дочери петербургского вице-губернатора Эдуарда Батанова и что в городе зарегистрирован только один человек с такими ФИО. Примечательно также, что компания "Макрус" занимается поставками медицинского оборудования и все чаще выигрывает государственные контракты на торгах, которые проводят учреждения Калининградской области (за последние 15 месяцев таких контрактов набралось на сумму свыше 100 млн рублей). Отмечается, что для Батанова этот регион не чужой: в 2016-2019 годах он работал здесь на посту первого вице-премьера правительства.

Среди прочего, "Макрус" поставляет зарубежные и отечественные рентгены, маммографы и аппараты искусственной вентиляции легких, особо востребованные в период пандемии коронавируса. Отмечается, что нередко эта организация побеждает на торгах в отсутствие какой-либо конкуренции.

Эдуард Батанов предпочел не отвечать прямо на вопрос о том, имеет ли его дочь отношение к "Макрусу".

"Нет предмета для обсуждения", - сказал он "Фонтанке".

В свою очередь, генеральный директор фирмы Анатолий Исаев тоже был уклончив, заметив, в частности, что "батановых много".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:12 Архангельский избирком отклонил ходатайство о возвращении прямых выборов глав городов

19:55 Беглов отправил в отставку главу Горизбиркома Миненко

19:27 В Карелии воссоздали концлагерь для "патриотических" экскурсий

18:58 "Яблоко" требует отдать регионам 1 млрд долларов, выделенный на помощь Сирии

18:51 Закупка билетов в Мариинку привела к обыску в комитете по соцзащите Ленобласти

18:38 Смольный продлил "арендные каникулы" для НКО

18:20 СМИ: Миненко написал заявление об отставке - его место прочат соратнице Беглова

17:58 По новому отрезку проспекта Ветеранов открывается движение транспорта

17:57 Калининградских старшеклассников переводят на дистанционку

17:27 Петербургские чиновники пока не собираются вводить пропускной режим

17:27 Обвиняемого в мошенничестве экс-депутата петербургского ЗакСа Волчека перевели под домашний арест

17:05 Петербургских активистов оштрафовали за демонстрацию старого белорусского флага

16:57 После визита "Альянса врачей" сотрудников вологодского роддома вызвали на допрос в полицию

16:45 Башню "Лахта центр" наградили международной архитектурной премией

16:21 Врио председателя комитета по образованию ушла в отставку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru