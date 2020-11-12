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16:21

Апелляцию Жданова на штраф из-за отказа удалять фильм о Медведеве отклонили

фото ЗакС политика Апелляцию Жданова на штраф из-за отказа удалять фильм о Медведеве отклонили

Столичный Симоновский суд оставил в силе штраф в размере 100 тысяч рублей, который ранее был вынесен директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову из-за его отказа удалить расследование ФБК "Он вам не Димон", уведомил "МБХ медиа" адвокат Владимир Воронин.

"В очередной раз судебная система показала, что это абсолютно прогнивший институт, который не готов прислушиваться ни к доводам, ни хотя бы как-то аргументированно отвечать на эти доводы. Дальше ждем, когда будет подготовлено полностью вот это решение по апелляции, изучаем его и обжалуем дальше. И, соответственно, идем в ЕСПЧ", - пояснил защитник Жданова.

Ранее директора ФБК оштрафовали на 100 тысяч рублей в рамках дела о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК). Прокуратура настаивала, чтобы в качестве наказания Жданову запретили также руководящие должности на протяжении дальнейших трёх лет.

Фильм "Он вам не Димон", посвященный экс-премьеру Дмитрию Медведеву, стал самой популярной видеоработой ФБК: вышедший в начале 2017 года ролик посмотрели более 35 млн человек.

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