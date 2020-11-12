Петербургских активистов оштрафовали за демонстрацию старого белорусского флага

Петербургские активисты Руслан Хазин и Владимир Драгун получили от суда по 10 тысяч рублей штрафа за то, что на смотровой площадке Исаакиевского собора в минувший уик-энд они развернули бело-красно-белый флаг Белоруссии, бывший официальным государственным до 1995 года. В ходе своего выступления они также успели сфотографироваться с прохожими и не были задержаны на месте. В сообщении от объединенной пресс-службы судов указывается, что акция солидарности с белорусскими протестующими не была согласована с властями и что вычислить нарушителей удалось постфактум силами центра "Э". Его сотрудникам в поисках активистов помог интернет.

В Белоруссии с начала августа длится противостояние между командой президента Александра Лукашенко и десятками тысяч уличных демонстрантов, которые не признают легитимность его очередной победы на выборах и безуспешно требуют его ухода от власти. Против протестующих регулярно применяется насилие.