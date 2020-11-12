Петербургские чиновники пока не собираются вводить пропускной режим

Сотрудники петербургского комитета по информатизации и связи заверили общественность, что не планируют вводить пропускной режим и не разрабатывают соответствующих документов. Следовательно, появившиеся в некоторых медиа сведения о подобной работе в их исполнении - дезинформация, передает Piter.TV.

Если же над документом, устанавливающим порядок пропускного режима, где-то и трудятся, то это - сфера компетенции и дело рук представителей других органов власти, объяснили чиновники. При этом в комитете по информатизации и связи отметили, что весной, в период наиболее строгих коронавирусных ограничений, вариант со введением пропускного режима в Петербурге детально рассматривался и прорабатывался. Однако дело ограничилось прохождением экспертизы. За все время пандемии к такой ограничительной мере решилась прибегнуть только столичная мэрия.