СМИ: Миненко написал заявление об отставке - его место прочат соратнице Беглова

Руководитель петербургской Городской избирательной комиссии Виктор Миненко написал заявление об отставке: скрин соответствующего документа, адресованного губернатору Александру Беглову, приводит "Фонтанка".

"Прошу вас освободить меня от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока моих полномочий", - следует из печатного заявления Миненко на бумаге, где от руки добавлено "с глубоким уважением".

По сведениям издания, место Миненко достанется главе администрации Курортного района Наталье Чечиной - давней соратнице Беглова. Она приступила к исполнению своих обязанностей ещё в "нулевых" годах. До неё, в 1999-м, начальником района и был действующий градоначальник.

Пресс-служба Горизбиркома в разговоре с ЗАКС.Ру воздержалась от комментариев по поводу опубликованного "Фонтанкой" материала.

Напомним, в конце сентября Центральная избирательная комиссия выразила недоверие Миненко, при этом днем ранее, 11 ноября, Беглов вручил ему орден Почета, чем возмутил Эллу Памфилову.

Ближайшее заседание Центризбиркома назначено на завтра, 13 ноября.

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