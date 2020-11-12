Смольный продлил "арендные каникулы" для НКО

Петербургское правительство выделило сумму 71,8 млн рублей, которая погасит долги социально ориентированных некоммерческих организаций за аренду помещений, накопленные в сложном для частных предприятий 2020 году. Вернуть городу эти деньги за три квартала юридические лица смогут до 2023 года включительно, сообщает пресс-служба Смольного.

"Отсрочка по арендной плате входит в третий пакет мер поддержки бизнеса. <...> В сложной экономической ситуации мы продолжим поддерживать наш бизнес", - отметил губернатор Александр Беглов.

От НКО требуется только социальный "уклон" их деятельности: доказывать то, насколько пострадала их отрасль, организациям не нужно. По предварительным подсчетам, речь может идти примерно о 1800 договорах аренды. НКО, желающие решить свои финансовые проблемы таким способом, должны будут отправить заявку в ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.