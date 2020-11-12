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18:38

Смольный продлил "арендные каникулы" для НКО

фото ЗакС политика Смольный продлил "арендные каникулы" для НКО

Петербургское правительство выделило сумму 71,8 млн рублей, которая погасит долги социально ориентированных некоммерческих организаций за аренду помещений, накопленные в сложном для частных предприятий 2020 году. Вернуть городу эти деньги за три квартала юридические лица смогут до 2023 года включительно, сообщает пресс-служба Смольного.

"Отсрочка по арендной плате входит в третий пакет мер поддержки бизнеса. <...> В сложной экономической ситуации мы продолжим поддерживать наш бизнес", - отметил губернатор Александр Беглов.

От НКО требуется только социальный "уклон" их деятельности: доказывать то, насколько пострадала их отрасль, организациям не нужно. По предварительным подсчетам, речь может идти примерно о 1800 договорах аренды. НКО, желающие решить свои финансовые проблемы таким способом, должны будут отправить заявку в ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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