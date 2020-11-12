Закупка билетов в Мариинку привела к обыску в комитете по соцзащите Ленобласти

Сотрудники Следственного комитета обыскали комитет по социальной защите Ленинградской области, делится 47news. Проведённые мероприятия связаны с делом о растрате при закупке билетов в Мариинский театр.

По информации издания, работники СК и оперативники экономической полиции изучили "содержимое" кабинета заместителя главы ведомства Натальи Пшигоцкой, а также заглянули в кабинеты бухгалтерии.

В СК полагают, что в мае 2017 года директор Лодейнопольского интерната для престарелых и инвалидов Светлана Мудрова приобрела 598 билетов на постановку "Дон Кихота" в Мариинке.

При этом никто из проживающих в спецучреждении приглашение в театр так на руки и не получил, поскольку билеты были куплены для сторонних лиц.

Ущерб от обозначенный противоправный действий, подсчитали правоохранители, составил 1,6 млн рублей.