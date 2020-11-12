"Яблоко" требует отдать регионам 1 млрд долларов, выделенный на помощь Сирии

Информация о том, что российское правительство подготовило помощь Сирии в размере 1 млрд долларов, возмутила руководство "Яблока". Председатель партии Николай Рыбаков официально обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Счетной палаты Алексею Кудрину, заявляя о несвоевременности подобных расходов. Политик требует, чтобы эти деньги остались в России и усилили региональные бюджеты, в большинстве своем сильно страдающие от последствий пандемии коронавируса.

"Считаю невозможным в сложившихся условиях выделение средств Сирии. Органы государственной власти России должны, прежде всего, руководствоваться интересами граждан России, обеспечивать для них высокий уровень жизни", - говорится в письме.

Рыбаков указывает на то, что долг регионов перед федеральным центром исчисляется триллионами рублей, а суммарный дефицит их бюджетов, по прогнозу Минфина, близок к 700 млрд рублей. Тем временем, подчеркивает демократ, ситуация с обеспеченностью субъектов РФ оборудованием и тестами, которых требует борьба с пандемией, оставляет желать лучшего. Рыбаков также требует провести проверку того, как исполняется закон о федеральном бюджете.