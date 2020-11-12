В Карелии воссоздали концлагерь для "патриотических" экскурсий

Школьники Северо-Запада в ближайшем будущем получат возможность посещать патриотические экскурсии, изучая устройство финских концентрационных лагерей времен Второй мировой войны. Бараки и смотровые вышки, напоминающие о концлагере, построили в карельской деревне Ватнаволок, о чем сообщили в сюжете по местному каналу, входящему в ВГТРК. Всего на проект был выделен президентский грант в размере 2,8 млн рублей.

"Сюда будут приезжать историки. Надеемся увидеть здесь и самих бывших малолетних узников, которые смогут со школьниками поделиться своими воспоминаниями", - прокомментировала событие глава фонда, получившего грант, Наталья Абрамова.

Ожидается, что первые экскурсии для детей начнутся в декабре. Помимо условий быта, которые попытались воссоздать грантообладатели, школьникам покажуит документальное кино о тяжелых военных буднях.