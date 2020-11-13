Заражённых COVID-19 петербуржцев будут принимать в больницах Ленобласти

Смольный договорился с властями Ленинградской области о взаимодействии больниц для лечения инфицированных коронавирусом жителей обоих регионов, информирует пресс-служба городской администрации.

Теперь как петербуржцы, так и обитатели 47 региона смогут получить необходимую помощь в медучреждениях обоих субъектов РФ.

"В борьбе с распространением коронавирусной инфекции Петербург объединяет усилия с Ленинградской областью. Мы - не только два самостоятельных субъекта Федерации, но единая агломерация", - сообщил губернатор Петербург Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24".

Он в очередной раз отметил, что пока вверенный ему город "держит удар", а установленные "антивирусные" ограничения соответствуют складывающейся эпидемиологической обстановке.

Сегодня, добавим, в Петербурге в очередной раз побит рекорд по суточному приросту новых COVID-больных: вирус подхватили 1756 человек.

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