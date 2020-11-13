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11:28

Зампред ЦИК Булаев: Свою кандидатуру в члены ГИК представим до 16 ноября

фото ЗакС политика Зампред ЦИК Булаев: Свою кандидатуру в члены ГИК представим до 16 ноября

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на заседании 13 ноября заявил, что ЦИК не получала какие-либо документы об отставке главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко. Всю информацию о ситуации Центризбирком почерпнул из СМИ, уточнил Булаев.

В частности, по его словам, в издании "Петербургский дневник" опубликовано объявление о сроке и порядке подачи кандидатур на освободившееся место в составе Горизбиркома. Как следует из заметки, предложения принимаются до 16 ноября включительно.

Булаев напомнил, что в данном случае субъектом выдвижения является Центризбирком. И этим правом ЦИК обязательно воспользуется в срок, уточнил зампред комиссии.

- Напоминаю нам всем и коллегам в Санкт-Петербурге, что данное кадровое решение проводится по квоте Центральной избирательной комиссии и никто кроме Центральной избирательной комиссии не имеет, к сожалению для объявивших сбор предложений, [права] внести кандидатуру на должность члена городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Естественно, Центральная избирательная комиссия таким правом в выходные дни воспользуется. У нас есть кандидатура, которую мы внесем обязательно, - заявил Булаев.

Он добавил, что свое предложение ЦИК может озвучить и 16 ноября, в понедельник. Кого именно планирует выдвинуть Центризбирком, зампред комиссии не уточнил. По его словам, ЦИК может провести очередное заседание 16 ноября. 

При этом, Булаев прокомментировал отставку Миненко. Он напомнил, что Центризбирком неоднократно публично обсуждал работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Причины написания заявления известны, добавил Булаев.

Напомним, 12 ноября в СМИ появилась информация о возможной скорой отставке председателя Горизбиркома Виктора Миненко. В тот же день вечером на официальном сайте администрации губернатора опубликовали постановление о снятии с Миненко полномочий члена Горизбиркома по его личному решению. 


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