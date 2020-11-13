Петербургский ЗакС намерен поддержать закон о запрете веселящего газа

Законодательное собрание Петербурга планирует направить в Госдуму постановление о поддержке федеральной инициативы о запрете продажи физическим лицам закиси азота (веселящего газа). Документ 13 ноября поддержал комитет по законодательству ЗакСа.

Воздушные шарики с веселящим газом пользуются популярностью в ночных клубах и барах. К наркотическим вещества закись азота не относится и его потребление в настоящее время никак не карается. Четырбок отметил, что для Петербурга торговля веселящим газом особенно актуальна.

Присутствовавшие на заседании комитета представители МВД заявили, что не располагают достаточными полномочиями для борьбы с данным веществом. Они рассказали, что как правило составляют административные протоколы по статье 14.1 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность).

Городской парламент рассмотрит проект постановления в ближайшую среду, 18 ноября.

Отметим, проект федерального закона о запрете закиси азота в Госдуму внесли депутаты "Единой России" Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Николай Говорин, Наталья Санина, Евгений Косяненко и Александр Ищенко.

Сергей Еремеев