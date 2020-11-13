Евгений Козин официально стал начальником петербургского метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Евгению Козину удостоверение начальника ГУП "Петербургский метрополитен", сообщили в Смольном.

Случилось это во время визита Беглова в метродепо "Автово" и встречи с представителями коллектива метрополитена. Губернатор пожелал Козину успехов в работе.

До этого Козин был исполняющим обязанности предприятия. Этот пост он занял после того, как прежний глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин в начале августа ушел на пенсию. Гарюгин возглавлял метро Петербурга более 30 лет, Козин был его заместителем с 2011 года.

фото: пресс-служба Смольного

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