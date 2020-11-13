Минфин поднял минимальные цены на водку, коньяк и игристые вина

Министерство финансов утвердило повышение минимальных розничных цен на водку, коньяк и игристые вина, приказы опубликованы на портале правовой информации.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. С этой даты водка в России будет стоить как минимум 243 рубля за бутылку объемом поллитра (сейчас – 230). Минимальная цена на коньяк вырастет до 446 рублей за поллитра (сейчас – 433). Игристое вино будет стоить минимум 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра (сейчас – 164).

Эти цены будут действовать до конца 2026 года.

В июле Минфин собирался повысить минимальные цены на водку до 238 рублей. Делается это для борьбы с контрафактной продукцией.