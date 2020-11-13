Фигуранта дела "Сети" Шакурского этапировали в колонию в Мордовии

Фигуранта дела "Сети"* Илью Шакурского этапировали из СИЗО в Пензе в колонию в Мордовии, передает "МБХ медиа" со ссылкой на его мать Елену Шакурскую.

По словам Шакурской, она получила письмо от пензенского ФКУ СИЗО-1. "Куда конкретно [этапировали Шакурского] — там не написано. В понедельник я пойду к начальнику СИЗО-1 в Пензе и постараюсь у него выяснить, куда конкретно этапировали, - сказала она.

Ранее стало известно, что других пензенских фигурантов дела - Андрея Чернова, Армана Сагынбаева и Михаила Кулькова – увезли из СИЗО в неизвестном направлении. Также сообщалось, что от Сагынбаева и Максима Иванкина сотрудники ФСБ требовали дать показания на несуществующую террористическую ячейку.

Напомним, в рамках дела "Сети" Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский – к 16-ти, Андрей Чернов – к 14-ти. Максим Иванкин приговорен к 13 годам колонии, Михаил Кульков – к 10-ти, Василий Куксов и Арман Сагынбаев – к 9 и 6 годам колонии соответственно.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России