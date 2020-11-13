В конце ноября Петербург частично возобновит авиасообщение со Швейцарией

Начиная с 27 ноября у петербуржцев появится возможность посетить Швейцарию: авиакомпания SWISS возобновляет рейсы из города на Неве в город Цюрих, оповестили в пресс-службе "Пулково".

Полёты будут осуществляться раз в неделю - все желающие уже сейчас смогут приобрести билеты в данном направлении.

В администрации аэропорта призвали путешественников соблюдать все требуемые для пересечения государственных границ эпидемиологические правила. С ними можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора и миграционных служб страны вылета и пребывания, напомнили представители воздушной гавани.