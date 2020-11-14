18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:55

Светлану Прокопьеву наградили Международной премией за свободу прессы

фото ЗакС политика Светлану Прокопьеву наградили Международной премией за свободу прессы

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, осужденная по резонансному делу об оправдании терроризма, стала в уходящем году лауреатом международной премии "За свободу прессы", которую вручает Комитет защиты журналистов.

"Это признание её гражданской стойкости. Но не могу не подумать о том, что эта премия – результат варварского отношения к свободе слова в нашей стране и результат репрессий против журналиста в России", - прокомментировал событие в своем Telegram-канале лидер псковского "Яблока", многолетний коллега Прокопьевой Лев Шлосберг.

За публичные рассуждения о мотивах террориста-одиночки, подорвавшего себя в здании архангельского УФСБ в 2018 году, Прокопьевой достался полумиллионный штраф. Прокуратура запрашивала для нее реальный срок.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:43 Непарламентские партии не смогут выступить в 2020 году в стенах Госдумы

11:55 Светлану Прокопьеву наградили Международной премией за свободу прессы

11:10 В России – рекордные 22702 случая заражения COVID-19 за сутки, в Петербурге - 1852

10:25 Всю ночь в Петербурге тушили пожар в здании электромеханического завода

13 ноября, 20:48 Znak: Думский единоросс Крашенинников может возглавить Конституционный суд

13 ноября, 20:15 Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского перевели в "Бутырку" и снова заперли в карцере

13 ноября, 19:42 Главврачом Мариинской больницы станет полковник медслужбы Анатолий Завражный

13 ноября, 19:06 В вологодском роддоме, который посещал "Альянс врачей", медики объявили итальянскую забастовку

13 ноября, 18:56 Организаторы фестиваля "Бок о бок" подают в суд на Роспотребнадзор

13 ноября, 18:47 Беглов поздравил ГУП "Петербургский метрополитен" с 65-летним юбилеем

13 ноября, 18:34 Петербургским ресторанам запретили работать в новогоднюю ночь

13 ноября, 18:33 ФРГ считает необоснованными санкции России против немецких и французских чиновников

13 ноября, 18:29 ЗакС выделил на сувенирные часы полмиллиона рублей

13 ноября, 18:09 "Объединенные демократы" предложили Буракову на должность главы Горизбиркома

13 ноября, 17:58 У Первого меда установят ангела авторства Шустрова в память о погибших от COVID-19 медиках

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru