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12:43

Непарламентские партии не смогут выступить в 2020 году в стенах Госдумы

фото ЗакС политика Непарламентские партии не смогут выступить в 2020 году в стенах Госдумы

Эпидемиологическая ситуация в России не позволит руководству Госдумы позвать для выступления в зал заседаний представителей непарламентских партий в уходящем году. На это указывает текст повестки заседания Совета ГД, которое должно состояться 16 ноября.

"В связи с установленными ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенести на более поздний срок приглашение представителей политических партий, не представленных в Государственной Думе", - решил комитет ГД по контролю и регламенту.

Таким образом, не прошедшие думский барьер партии смогут получить трибуну либо во время весенней, либо во время осенней сессии следующего года: в нижней палате Федерального собрания пока с этим еще не определились.

В последний раз непарламентские партии выступали в Госдуме в декабре прошлого года. По действующему закону, они имеют право как минимум единожды в год участвовать в пленарных заседаниях российского парламента. 

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