Сквер у центра инвалидов им. Альбрехта приспособили для его обитателей

Инвалиды, пользующиеся услугами центра им. Альбрехта в Калининском районе, получили возможность беспрепятственно перемещаться по скверу, примыкающему к зданию, передает пресс-служба Смольного. Иными словами, местность превратили в безбарьерную среду. необходимую для маломобильных граждан.

"Здесь появились тренировочные и игровые зоны для петербуржцев всех возрастов. Высажены деревья. Обустроены пешеходные маршруты, чтобы по ним было удобно передвигаться людям на костылях и с ходунками", - рассказал губернатор Александр Беглов, приехавший на место.

По его оценке, можно сказать, что в городе в целом активно создаются все новые и все более удобные зоны для общественного досуга: так, в нынешнем году чиновники планируют благоустроить 12 из них, на территории восьми районов. Что касается центра имени Альбрехта, то в зеленой зоне рядом с ним работы еще не закончены. Второй этап благоустройства намечен уже на следующий год.

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