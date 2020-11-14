После периода уличных волнений РФ возобновляет денежную помощь Киргизии

Россия, переставшая поддерживать финансово действующую власть в Киргизии из-за политической нестабильности в октябре, возобновит помощь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров соседней страны.

Сегодня, 14 ноября, в Киргизии последний день для подачи документов от желающих баллотироваться в президенты. Таковых, по последним данным ЦИК, нашлось уже более пяти десятков человек, включая и.о. главы государства Садыра Жапарова, который по закону должен до конца дня сложить с себя полномочия. Выборы пройдут 10 января.

В ходе протестов против результатов последних парламентских выборов пострадало свыше тысячи и погиб один человек. В результате митингов и президент, и премьер-министр в стране сменились.